У Нікопольському районі затримали двох підозрюваних у вбивстві односельчанина

Нападники завдали потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок яких чоловік помер.

Злочин стався 13 січня у с. Покровське за місцем мешкання потерпілого. Наступного дня вранці знайомий, який мешкав спільно з померлим, виявив товариша мертвим та повідомив до поліції. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що ввечері між чоловіками виникла сварка, під час якої місцеві мешканці напали на односельця з кулаками та палицею. Власник будинку отримав смертельні тілесні ушкодження. Поліцейські вилучили знаряддя злочину – дерев’яну палицю.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП