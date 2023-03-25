У Німеччині озброєний сокирою чоловік поранив у потязі 17-річну пасажирку

Під час нападу з сокирою в регіональному потязі між Котбусом і Франкфуртом-на-Одері в п’ятницю вдень серйозні поранення в голову отримала 17-річна дівчина.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє RBB.

Дівчину доставили в лікарню. За словами представника поліції, травми не є небезпечними для життя.

За словами речника поліції, поліція отримала сигнал близько 13:20. 37-річний чоловік сів на тязі RE1 в Губені на польському кордоні і, за словами свідків, потім пройшов через кілька вагонів регіонального потяга і погрожував іншим пасажирам.

У поліції повідомили, що чоловік пошкодив майно і розбив монітори предметом, схожим на сокиру. Предметом, схожим на сокиру, який поліція не описала детально, він вдарив 17-річну пасажирку по голові, завдавши їй серйозних тілесних ушкоджень. До вечора п’ятниці поліція не могла сказати, чи навмисно він напав на дівчину.

Незабаром потяг був зупинений федеральною і земельною поліцією на станції Губен, і співробітники поліції заарештували нападника. За словами представника поліції, тести на алкоголь та інші наркотичні речовини у підозрюваного були негативними. Речник не зміг надати жодної інформації про мотив злочину. Наразі немає жодних свідчень про можливі релігійні чи політичні мотиви злочину.

Поліція ще не змогла поспілкуватися з постраждалою дівчиною, повідомив пізніше у другій половині дня прессекретар поліції. У другій половині дня поліція завершила судово-медичну експертизу і допитала свідків. Незабаром після 17:00 потяг, а отже, і колія на станції Губен були знову звільнені.