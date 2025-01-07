У Німеччині подружня пара зізналася у вбивстві двох українських біженок для заволодіння дитиною

Подружня пара визнала, що вбила 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб вкрасти новонароджену дитину Маргарити.

У суді Мангейма федеральної землі Баден-Вюртемберг розпочався процес у справі подружньої пари – 45-річної жінки та 43-річного чоловіка – за підозрою у спільному вбивстві українки, її матері та в викраденні дитини, передає DW.

Обвинувачені дали свідчення, які зачитали їхні адвокати, і висловили каяття у тому, що сталося.

За даними прокуратури, подружня пара вбила 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати п’ятитижневу дитину Маргарити. Причиною злочину, як вважає слідство, стало прагнення пари завести дитину.

Дівчинка, якій зараз близько одинадцяти місяців, живе в Україні з тіткою, яка виступає співістком у справі. На судовий розгляд приділяється близько дев’яти днів. Вирок може бути ухвалений 21 лютого.

Обвинувачені вирішили вбити 27-річну дівчину та її матір через тиждень після народження дитини в лютому 2024 року, йдеться в обвинувальному висновку.

Щоб збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram, через яку у січні 2024 року зв’язалася з 27-річною жертвою, коли вона шукала перекладача.

Пізніше, 6 березня 2024 року, під час відвідин ресторану пара “таємно ввела” обом жінкам заспокійливі препарати. Потім злочинці вдали, що 51-річну жінку, яка відчула себе погано, везуть до лікарні, а 27-річну дівчину і її новонароджену доньку доставили додому. Після цього чоловік, як вказує слідство, вбив 51-річну матір, що втратила свідомість, на озері в Бад-Шенборні, кілька разів ударивши її по голові невідомим предметом. Через деякий час він убив 27-річну жінку в Хоккенхаймі тим же способом, а труп спалив. Потім пара поїхала додому разом із дитиною.

Тіло 51-річної жінки після двотижневих пошуків було виявлено 20 березня. Слідчі знайшли його на березі озера поблизу Хокенхайма. Пошукова операція почалася після того, як поліція 7 березня виявила в Хоккенхаймі на березі Рейну тіло її дочки з ознаками насильницької смерті, також стало відомо про викрадення новонародженої.

Мати, бабуся та дитина проживали у центрі розміщення біженців в окрузі Рейн-Неккар після того, як переїхали до ФРН з України, рятуючись від війни. Поліція заарештувала подружню пару 13 березня 2024 року після того, як слідчі виявили у неї дитину.

Раніше ЗМІ писали, що офіційно у повідомленнях про злочин не фігурують дані щодо національності вбивць, проте у раніше оприлюднених матеріалах йдеться, що чоловік є німцем, а його дружина – росіянка. // LB.ua