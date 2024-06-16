У Німеччині тисячі людей попрощалися з вбитою 9-річною українкою (фото)

У Празі заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві дев’ятирічної Валерії.

У Німеччині в місті Дебельн 16 червня попрощалися з 9-річною Валерією з України, яку знайшли вбитою в лісі за три кілометри від дому. Висловити співчуття прийшли понад 2500 людей.

Про це повідомила адміністрація Дебельна.

“Велике співчуття народу до долі Валерії”, – йдеться в повідомленні.

На прощанні був присутній також мер міста Свен Лібхаузер.

Він подякував усім причетним до пошуків Валерії, а також мешканцям міста за участь та готовність допомогти.

Під час прощання церковна громада міста дозволила усім присутнім запустити повітряні кульки. Багато хто поклав квіти або запалив свічки біля мерії.

Батькові Валерії, 32-річному військовослужбовцю, дозволили відправитися на пошуки доньки.

Нагадаємо, у німецькому місті Дебельн дорогою до школи 3 червня зникла 9-річна дівчинка з України. Відомо, що її батько воює у лавах Збройних сил України, а дитина разом із матір’ю, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини. Пошуки тривали до 12 червня – того дня тіло дитини знайшли у лісі.

У п’ятницю, 14 червня, в Празі заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві дев’ятирічної Валерії, яку викрали та вбили 3 червня у місті Дебельн на сході Німеччини, коли вона йшла до школи. // ТСН