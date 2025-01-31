У Німеччині засудили вбивцю 9-річної української біженки

В Німеччині засудили 37-річного громадянина Молдови, якого визнали винним у вбивстві 9-річної української біженки Валерії.

Про це пишуть Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

3 червня 2024 року зникла 9-річна Валерія, яка проживала з мамою в Німеччині з початку повномасштабного вторгнення. 12 червня її знайшли мертвою в лісі.

Судмедекспертиза визначила, що дівчинка померла від удушення — у дихальних шляхах дитини, в тому числі в трахеї та бронхах, знайшли бруд.

Незадовго після того, як знайшли тіло дитини, в Чехії затримали чоловіка — громадянина Молдови, що раніше мав стосунки з 33-річною матір’ю Валерії.

Адвокат засудженого визнав, що немає доказів що за смерть дитини відповідальний хтось інший, а не його клієнт. Водночас він казав, що вбивство вчинили без злого умислу, а тому просив призначити йому покарання за ненавмисне вбивство.

На суді був також і батько вбитої дівчинки — військовослужбовець ЗСУ. Він розлучений з матір’ю дитини. Чоловік заявив, що його доньку “по-звірячому вбили”. Він розповів, що подолав близько 2000 кілометрів, щоб потрапити на суд, і вимагав “максимально можливе” покарання для підсудного. Також чоловік картав себе, що не зміг краще захистити свою дитину.

Зрештою суд виніс вирок вбивці — довічне ув’язнення. // Букви