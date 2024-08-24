У Німеччині зловмисник напав з ножем на учасників фестивалю

Зловмиснику вдалося втекти з місця атаки, оголошено план перехоплення.

У німецькому місті Золінген поблизу Дюссельдорфа у п’ятницю ввечері чоловік з ножем напав на перехожих під час проведення фестивалю. Кореспонденти Bild повідомляють про те, що внаслідок атаки є загиблі.

Як пише BBC, інцидент трапився близько 21:45 за місцевим часом. Щонайменше кілька людей було поранено, їм надають допомогу.

Зловмиснику вдалося втекти від правоохоронців, наразі оголошено про план перехоплення. Німецька поліція поки не розкриває мотивів та обставин терористичної атаки. // LB.ua