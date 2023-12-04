У Ніжині грабіжник відібрав телефон у дитини на очах її матері

Співробітники Ніжинського районного управління поліції «по гарячих слідах» розшукали та затримали молодика, причетного до пограбування жінки з дитиною.

На лінію «102» звернулась 42-річна мешканка Ніжина з повідомленням про пограбування, якого щойно зазнала разом із сином.

Поліцейським жінка пояснила, що до неї додому прийшов незнайомий юнак. Незваний гість з порогу заявив, що його матір побили, і це нібито вчинив малолітній син заявниці. Між господинею та незнайомцем зав’язалася сварка, в ході якої останній вихопив з рук сина жінки мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

Оперативники кримінальної поліції Ніжинського райуправління провели низку розшукових заходів, у результаті яких встановили особу грабіжника. Правопорушником виявився 18-річний місцевий мешканець. При собі він мав викрадений телефон, який у нього вилучено.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Ніжинського районного управління поліції відкрив за фактом злочину кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану). Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області