У Ніжині затримали чоловіка, який завдав ножових поранень знайомому

Оперативники Ніжинського райуправління поліції за сприяння працівників карного розшуку обласної поліції впродовж доби розшукали та затримали чоловіка, який під час сварки завдав ножового поранення своєму приятелю. Потерпілого госпіталізовано до лікарні, зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Інформація про поранення чоловіка надійшла до поліції вночі 18 липня. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Ніжинського райуправління поліції.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що між 35-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт через жінку. В ході сварки зловмисник завдав опоненту кілька ударів ножем у живіт і передпліччя. Пораненого госпіталізували.

Поліцейські встановили та розшукали нападника. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Підозрюваного затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області