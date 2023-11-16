У Ніжині затримали зловмисника, який побив та пограбував продавчиню магазину

Близько години вистачило співробітникам Ніжинського райвідділу поліції, аби встановити особу зловмисника та розшукати його. 30-річного фігуранта затримано до ізолятора тимчасового тримання.

Повідомлення про грабіж у Ніжині поліція отримала по обіді 14 листопада на спецлінію «102». За викликом на місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Ніжинського РВП.

Потерпіла продавчиня невеликого магазину продтоварів пояснила правоохоронцям, що її пограбував чоловік віком приблизно 30 років, начебто місцевий. Він від самого початку поводився неадекватно, вимагав від 22-річної продавчині дати йому горілки та інших напоїв у борг, «на віру». На закономірну відмову зреагував агресивно: щосили вдарив дівчину кулаком по обличчю. Після цього відкрито заволодів трьома пляшками алкоголю та пішов геть.

Поліцейські невдовзі встановили особу, причетну до грабежу — 30-річного мешканця Ніжина. Було складено докладне орієнтування, яке отримали всі патрульні наряди поліції. І вже за кількадесят хвилин поліцейські на одній з вулиць міста виявили фігуранта.

Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану). Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області