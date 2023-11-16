У Ніжині затримали зловмисника, який побив та пограбував продавчиню магазину

Published

Близько години вистачило співробітникам Ніжинського райвідділу поліції, аби встановити особу зловмисника та розшукати його. 30-річного фігуранта затримано до ізолятора тимчасового тримання.

Повідомлення про грабіж у Ніжині поліція отримала по обіді 14 листопада на спецлінію «102». За викликом на місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Ніжинського РВП.

побив та пограбував продавчиню магазину: у ніжині поліцейські оперативно затримали зловмисника

Потерпіла продавчиня невеликого магазину продтоварів пояснила правоохоронцям, що її пограбував чоловік віком приблизно 30 років, начебто місцевий. Він від самого початку поводився неадекватно, вимагав від 22-річної продавчині дати йому горілки та інших напоїв у борг, «на віру». На закономірну відмову зреагував агресивно: щосили вдарив дівчину кулаком по обличчю. Після цього відкрито заволодів трьома пляшками алкоголю та пішов геть.

Поліцейські невдовзі встановили особу, причетну до грабежу — 30-річного мешканця Ніжина. Було складено докладне орієнтування, яке отримали всі патрульні наряди поліції. І вже за кількадесят хвилин поліцейські на одній з вулиць міста виявили фігуранта.

Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану). Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

Like

Tags:

You may also like...