у ніжинському районі поліція оперативно затримала грабіжника

Поліцейські упродовж кількох годин розшукали та затримали причетного до пограбування літньої жінки.

Вчора ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення від 83-річної мешканки Ніжинського району. Жінка повідомила, що до її помешкання зайшов колишній співмешканець онуки. Знаючи, де жінка тримає свої заощадження, він силоміць відібрав гроші та мобільний телефон пенсіонерки.

Співробітники відділу кримінальної поліції Ніжинського районного управляння поліції спільно з оперативними працівниками Чернігівського райуправління негайно розшукали та затримали зловмисника, який мав при собі частину викрадених коштів.

Поліція затримала чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому чоловіку буде повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

Слідчим Ніжинського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Наразі триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області