У Ніжинському районі поліція оперативно затримала грабіжника

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Поліцейські упродовж кількох годин розшукали та затримали причетного до пограбування літньої жінки.

Вчора ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення від 83-річної мешканки Ніжинського району. Жінка повідомила, що до її помешкання зайшов колишній співмешканець онуки. Знаючи, де жінка тримає свої заощадження, він силоміць відібрав гроші та мобільний телефон пенсіонерки.

у ніжинському районі поліція оперативно затримала грабіжника

Співробітники відділу кримінальної поліції Ніжинського районного управляння поліції спільно з оперативними працівниками Чернігівського райуправління негайно розшукали та затримали зловмисника, який мав при собі частину викрадених коштів.

Поліція затримала чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому чоловіку буде повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

Слідчим Ніжинського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Наразі триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

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