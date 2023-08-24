У Новій Одесі чоловіка затримали за умисне заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському

Близько 01:00 23 серпня до відділення поліції № 6 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканця Нової Одеси про те, що невідомі особи під час комендантської години чинять хуліганські дії, а саме: гучно слухають музику, кричать та нецензурно висловлюються.

Для припинення протиправних дій на місце події прибув наряд сектору реагування патрульної поліції.

Поблизу будівлі на вул. Лермонтова поліцейські побачили п’ятьох чоловіків. На законні вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, один із чоловіків поводив себе агресивно та неадекватно. Після чого правопорушник, ігноруючи зауваження поліцейських, наніс удар кулаком по голові одному з інспекторів, у результаті чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

-Зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині 23-річному молодику слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення, – зазначив заступник начальника обласного главку поліції Едуард Соловйов.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області