У Новоград-Волинському районі затримали причетного до замаху на вбивство

Увечері 7 вересня нетверезий житель Баранівської громади завдав тяжких травм 31-річному сину співмешканки. Чоловіка ушпиталили, а причетного до події поліцейські затримали. Розпочато досудове розслідування.

Близько 17:50 до Новоград-Волинського райвідділу поліції надійшло телефонне повідомлення від жительки с. Старої Гути. Жінка повідомила, що до неї прибігла сусідка та розповіла про вбивство сина, яке нібито вчинив її співмешканець.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У будинку правоохоронці виявили 31-річного жителя смт Полянки з травмою голови. Медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму та ушпиталили.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців події та вилучили речові докази. Попередньо, цього дня в гості до матері, яка проживає зі співмешканцем, прийшов син. Всі разом вони вживали спиртне й під час застілля між чоловіками виникла сварка. Утім згодом гість ліг спати. А через деякий час жінка почула шум та побачила співмешканця з сокирою у руках та скривавленого сина. Вона кинулась до сусідки та розповіла тій про подію.

Поліцейські затримали 63-річного чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Нині триває встановлення всіх обставин.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області