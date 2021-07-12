У Новограді-Волинському дитина отримала вогнепальне поранення
12 липня до лікарні райцентру було доставлено 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. Нині поліцейські встановлюють обставини події.
Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.
Відомо, що до лікарні у тяжкому стані дитину доставив 43-річний киянин, попередньо, знайомий батька хлопця.
Пораненого відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.
У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу. Наразі правоохоронці розбираються в обставинах події та встановлюють причетних до травмування дитини.
Також поліцейські шукають очевидців події.
Відділ комунікації поліції Житомирської області