У Новограді-Волинському дитина отримала вогнепальне поранення 

12 липня до лікарні райцентру було доставлено 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. Нині поліцейські встановлюють обставини події.

Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.

Відомо, що до лікарні у тяжкому стані дитину доставив 43-річний киянин, попередньо, знайомий батька хлопця.

Пораненого відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.

У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу. Наразі правоохоронці розбираються в обставинах події та встановлюють причетних до травмування дитини.

Також поліцейські шукають очевидців події.

Відділ комунікації поліції Житомирської області