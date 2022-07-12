У Новограді-Волинському суд на 7 років ув’язнив чоловіка за спричинення тілесних ушкоджень знайомому

Суд визнав винним чоловіка у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та вчиненні хуліганства. Жителя Новоград-Волинського району покарано позбавленням волі терміном на 7 років.

Подія сталася взимку декілька років тому. До поліції надійшло повідомлення про виявлення у с. Майстрові на вулиці чоловіка без ознак життя. Правоохоронці, які виїхали на місце події, з’ясували, що померлий – 39-річний місцевий житель. На його тілі були наявні численні тілесні ушкодження.

Під час розслідування обставин події поліцейські встановили, що напередодні 28-річний житель с. Майстрова побив односельця просто на вулиці унаслідок раптової агресії. Залишивши його травмованого на землі, пішов геть.

Увечері того ж дня, уже разом з товаришем, знову зустріли потерпілого та удвох почали бити. Потому покинули непритомного, де уранці його і виявили місцеві жителі, уже мертвого.

Поліцейські Новоград-Волинського райвідділу встановили обставини травмування та розшукали одного з причетних до побиття. Місце перебування його спільника нині встановлюють оперативники.

Дії молодиків кваліфікували за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Після проведення усіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно 28-річного молодика було скеровано до суду.

Чоловіка визнано винуватим та призначено покарання у вигляді 7 років ув’язнення. Нині він уже знаходиться у місцях позбавлення волі.

Новоград-Волинський районний відділ поліції