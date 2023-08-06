У Новомосковському районі затримали 34-річного чоловіка, причетного до вбивства своєї знайомої

Під час конфлікту підозрюваний задушив мотузкою 58-річну односельчанку.

Злочин стався четвертого серпня в одному з приватних будинків у селі неподалік міста Перещепине, Новомосковського району.

Проведеними заходами співробітники карного розшуку спільно з поліцейськими відділення поліції № 2 (Перещепине) Новомосковського районного відділу поліції встановили особу зловмисника та обставини злочину. Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя злочину – мотузку та інші речові докази.

Під процесуальним керівництвом Новомосковської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції