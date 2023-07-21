У Новомосковському районі затримали підривника за спробу викрасти гроші з банкомата

Чоловік пошкодив корпус банкомата, але захист апарату та система безпеки завадили йому викрасти понад 1,7 мільйона гривень.

2 липня до поліції звернувся охоронець будівлі, на фасаді якої був розташований банкомат одного з банків. Чоловік повідомив, що близько 3-ї години ночі невідомий підірвав банкомат, а після невдалої спроби викрасти гроші – втік з місця злочину.

На місці події поліцейські виявили пошкоджений корпус банкомата та встановили, що вибух відбувся, ймовірно, внаслідок подачі газової суміші. Також з місця злочину поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертизу до Дніпропетровського НДЕКЦ.

20 липня, в результаті розшукових заходів, працівники кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції спільно з оперативними працівниками управління карного розшуку ГУНП встановили особу підозрюваного. За силової підтримки полку поліції особливого призначення 26-річного жителя села затримали.

Цього ж дня за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 (замах на крадіжку в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції