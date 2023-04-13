У Новомосковському районі затримали злодія, який обікрав три приватних будинки

Поліцейські встановили, що протягом місяця 23-річний зловмисник обікрав три домоволодіння – він проникав на приватну територію, розбивав скло у вікнах будинків та забирав з будинків все, що мало будь-яку цінність.

Під час розшукових заходів поліцейські відділу кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції встановили, що до злочинної діяльності причетний 23- річний житель Дніпропетровської області. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та вилучили частину викраденого майна.

11 квітня за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням в житло). Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає покарання у виді позбавлення строк від п’яти до восьми років.

На теперішній час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до інших крадіжок, скоєних на території міста Новомосковська та району. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського райвідділу поліції