У Новомосковську викрили шахрая, який продавав неіснуючу сільськогосподарську техніку

Аферист ошукав чотирьох жителів з різних областей країни майже на 30 тисяч гривень.

Поліцейські кримінальної поліції спільно зі слідчими Новомосковського районного відділу поліції встановили, що до скоєння шахрайств причетний 30-річний житель міста Новомосковська. Підозрюваний розміщував онлайн-оголошення про продаж техніки. Обов’язковою умовою «договору» була часткова або повна передплата. Після отримання грошей громадян на власну банківську картку, зв’язок з ними обривав.

29 листопада за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури фігуранту оголосили про підозру за ч.ч.1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліція нагадує: перед здійсненням онлайн-покупки, краще обирайте післяплату. Лише після особистої перевірки товару, здійснюйте повну оплату. Не дайте шахраям ошукати Вас!

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського райвідділу поліції