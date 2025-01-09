У новорічну ніч злодій викрав з будинку вінничанки понад півтора мільйона гривень

23-річний зловмисник підібрав час коли господарів не було вдома, пошкодив пластикове вікно та проник до будинку. Після вчинення крадіжки фігурант викинув у водойму речі, у які був одягнутий, щоб ускладнити його пошуки. Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

За словами керівника Вінницького райуправління поліції Олександра Дадикіна, над розкриттям цієї крадіжки оперативники міської поліції, управлінь карного розшуку та кримінального аналізу обласного главку, працювали майже тиждень. Поліцейські переглянули усі відеозаписи з камер спостереження мікрорайону, в якому мешкає потерпіла.

Оперативники відтворили маршрут, яким зловмисник рухався до і після вчинення злочину та згодом ідентифікували його. Верхній одяг, який підозрюваний заздалегідь підготував для вчинення злочину, поліцейські знайшли у ставку за кілометр від місця злочину.

7 січня 23-річного раніше судимого за крадіжку підозрюваного затримали у Хмільницькому районі. Він тільки в лютому минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Частину викрадених з будинку потерпілих коштів зловмисник встиг витратити.

Він затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому обрали запобіжного заходу – тримання під вартою.

Фігурант перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчим відділом поліції розслідується провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області