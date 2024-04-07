У Нововолинську водійка на легковику збила жінку на тротуарі

Автопригода трапилася на вулиці Митрополита Шептицького.

39-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на пішохідку, 56-річну місцеву жительку. Постраждала рухалась по тротуарі, водійка здійснювала в’їзд на територію навчального закладу.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології. Водійка твереза.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області