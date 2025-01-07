У Новояворівську поліцейські затримали зловмисника, який ударив ножем племінника

Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини госпіталізовано до лікарні. За скоєне зловмисникові загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

5 січня, близько 14.45, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні звернувся 36-річний місцевий мешканець з ножовим пораненням живота. Чоловіка було госпіталізовано.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Яворівського районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, того дня між потерпілим та його 49-річним дядьком виник побутовий конфлікт, у ході якого зловмисник завдав родичеві удар ножем в область черевної порожнини, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області