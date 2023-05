У Нюрнберзі ухвалили декларацію щодо воєнних злочинів РФ проти України

Нюрнберзька декларація закликає створити трибунал для судового переслідування за злочини в Україні. Зокрема, у документі пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду і створити трибунал для судового переслідування за злочини, вчинені в Україні.

“Закликає міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як їх визначено в міжнародному праві, скоєних на території України”, – йдеться в документі.

The Nuremberg Academy has published the

“Nuremberg Declaration on the Crime of Aggression”

