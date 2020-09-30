Мешканець окупованого Луганська на ґрунті ревнощів задушив свою дружину та втік до Росії

За підозрою в умисному вбивстві, що вчинене в окупованому Луганську, чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

За процесуального керівництва Луганської місцевої прокуратури № 2 розкрито умисне вбивство, вчинене на непідконтрольній органам державної влади території Луганської області.

Слідством встановлено, що 22 вересня 2020 року у місті Луганську чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті ревнощів задушив свою дружину. З метою приховування тяжкого злочину він вивіз тіло до лісосмуги та наступного дня перетнув міжнародний пункт пропуску «Мілове» на кордоні України з Росією.

Після зізнання особи у вбивстві та проведення комплексу слідчо-оперативних заходів, спрямованих на фіксування та збір доказової бази, правоохоронці встановили місце поховання потерпілої та вжили заходів щодо переправлення її тіла для проведення експертизи.

За повідомленням судово-медичного експерта, жінка померла від механічної асфіксії. На її тілі було виявлено численні тілесні ушкодження, що свідчить про жорстоке побиття перед удушенням.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). 29 серпня 2020 року до підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі (розшукові) дії у вказаному кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування проводиться слідчими Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Довідково: санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Луганської місцевої прокуратури №2)