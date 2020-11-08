У П’ятихатках за підозрою у вбивстві 54-річної жінки затримали її співмешканця
Під час сварки чоловік взяв до рук каністру з бензином, облив підлогу та підпалив будинок.
7 листопада до П’ятихатського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста сталася пожежа. Після гасіння пожежі у будинку було виявлено тіло жінки.
Правоохоронці встановили, що у домоволодінні мешкали 54-річна потерпіла з співмешканцем. Напередодні під час спільного розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт. Після цього 45-річний підозрюваний підпалив будинок та пішов з місця події.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської областіTweet