У П’ятихатках покидьок жорстоко побив 3-річного сина – дитина померла у лікарні

Розлютившись, підозрюваний побив дитину дерев’яною палицею та руками. З важкими травмами хлопчика доправили до лікарні.

23 грудня близько 9:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення лікарні у важкому стані доставлений 3-річний хлопчик з численними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що до побиття дитини причетний його 33-річний батько. Як з’ясувалося, батьки хлопчика разом не проживали. Але останнім часом за дитиною частіше наглядав чоловік.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Весь цей час 3-річний хлопчик боровся за життя. На жаль, 27 грудня від отриманих травм він помер у лікарні.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП