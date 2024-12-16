У Павлограді 22-річного молодика затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Під час сварки підозрюваний побив 58-річного чоловіка. Потерпілого доставили до лікарні.

Подія сталася 14 грудня близько 13-ї години біля магазину по вулиці Дніпровській. На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав потерпілому тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали 22-річного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. 15 грудня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП