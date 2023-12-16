У Павлограді двох молодиків затримали за розбійний напад на 35-річного чоловіка

Хлопці побили місцевого жителя і забрали його особисті речі. В результаті нападу потерпілий потрапив до реанімаційного відділення лікарні.

Злочин стався 14 грудня близько 22.00 на вулиці Новій неподалік одного з магазинів міста. Чоловік повертався додому, коли його зустріли два незнайомі хлопці. Вони напали на містянина та побили його. Забрали мобільний телефон потерпілого, гаманець і банківські картки, після чого втекли.

Через кілька годин оперативники кримінальної поліції Павлоградського РУП розшукали нападників – ними виявилися двоє хлопців віком 16 та 18 років. Як з’ясувалось, юнаки раніше вже мали проблеми із законом. Викрадені речі у них вилучили.

Нападників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 16 грудня слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП