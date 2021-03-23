У Павлограді молодик, який зарізав сусіда і його сплячу дитину, отримав довічне

У Павлограді хлопець отримав довічне покарання за подвійне вбивство свого сусіда і його дитини, яке вчинив три роки тому ще бувши школярем.

Факти ICTV розповідають деталі шокової справи та версію слідства.

Без телекамер та журналістів за зачиненими дверима зали суду – своє останнє слово проголошує павлоградський різник. Наймолодший довічник України просить скасувати його вирок.

– Я прошу судову колегію направити справу на розгляд до суду першої інстанції. Я прошу повірити мені, тому що всі ми люди, всі ми під Богом ходимо, – говорить засуджений за подвійне вбивство Валентин Земцов.

Апелює до Бога та благає суддів повірити – не вбивав, а захищав. Цю нову та приголомшливу версію Земцов зміг озвучити завдяки своїй же жертві – єдиній, яка вижила. Дівчина зненацька змінила свідчення й назвала ката рятівником.

Дівчину запитували, чи її змусили, або раптом вона згадала нові обставини події та через це змінила свідчення. На що правоохоронці почули у відповідь: а ви що, допоможете чимось чи що?

Три роки тому вночі він, п’яний одинадцятикласник, вдерся до сусідського будинку, безжально пошматував чотирирічного малюка та зарізав 30-річного чоловіка. Ножем просто у живіт намагався вбити й вагітну Вікторію Кригіну. Проте вона дивом врятувалась і вижила. Тоді ж вона й назвала ім’я вбивці – юного сусіда Валентина Земцова.

– Я живіт закрила. Я його просила: не бий в живіт – не чіпай дитину. Я не можу. Я ненавиджу всю його сім’ю – за дві хвилини мені хрест поставили на все життя, – плачучи розповідає Вікторія Кригіна.

Хлопець – син місцевого бізнесмена та екс-судді. Юного різника з іще закривавленими руками затримають за кілька годин після шокового нападу. Єдине, що залишиться загадкою – мотив школяра-вбивці. Жодних конфліктів зі своїми жертвами не мав. Чому ж вирізав цілу родину?

– Я відмовляюсь говорити, – говорить підозрюваний у подвійному вбивстві Валентин Земцов.

Свою провину хлопець не визнає. А от сусіди згодом розкажуть – невмотивовану агресію хлопця помічали ще змалечку. Утім вже за пів року – єдина вціліла жертва візьме від батьків вбивці компенсацію, переїде із новонародженим сином і раптом відмовиться від будь-яких претензій.

Суд першої інстанції це не розчулить – різник відправиться за ґрати довічно. І ось вже в апеляції мати вбитого сімейства приголомшить вдруге. Бо через три роки раптом озвучить геть іншу версію тієї кривавої ночі.

Вбивцею вона назве свого загиблого чоловіка, який начебто й зарізав їхнього сина, а потім накинувся і на неї. А от Земцов з її вуст постане героєм-рятівником, який почув крики, вбив озвірілого монстра – чим і врятував жінку. Тепер засуджений козиряє тими приголомшливими свідченнями.

– Я намагався довести свою непричетність, проте був сильний психічний тиск, тому я замкнувся в собі. А потім, щоб уникнути довічного ув’язнення, я визнав свою провину повністю, – говорить засуджений за подвійне вбивство Валентин Земцов.

Чому ж раніше не озвучили версію про героя-рятівника? Кого боялися? Мати Земцова – колишня очільниця Павлоградського суду – коментувати відмовляється.

Сенсаційні аргументи не діють. Спроба відправити справу на новий розгляд – провалюється, адже повністю суперечить зібраним доказам. Вердикт апеляційного суду – різник сидітиме до кінця життя.

Чи намагатимуться адвокати Земцова вже у Верховному суді скасувати цю ухвалу – не кажуть. На роздуми у них є три місяці.

Єдина ж хто не з’явилась на оголошення рішення суду – це потерпіла Вікторія Кригіна, яка зненацька і назвала вбивцю сина та чоловіка своїм захисником. Чи оскаржуватиме вона довічне ув’язнення Земцова повторно – невідомо.

А от походити на допити постраждалій таки доведеться. Адже фігуранткою кримінального провадження тепер стала й вона.

– Надані показання потерпілою та обвинуваченим не відповідають фактичним обставинам, які встановили під час досудового розслідування і судового розгляду. Відкрито провадження за фактом надання нею неправдивих відомостей, – розповідає прокурор Андрій Лаврович.

Аж на п’ять років за ґрати тепер ризикує потрапити жінка, яка вціліла у тій павлоградській різанині. Що чи хто змусив її брехати в суді? Справа павлоградського різника, вочевидь, теж стане гучною.