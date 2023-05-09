У Павлограді оперативно затримали 40-річного чоловіка за вбивство місцевого мешканця

Зловмисник завдав потерпілому численні удари по голові. Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці.

8 травня о п’ятій годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на міському пляжі в парку ім. Першого травня виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу поліції. Було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок травми голови. Правоохоронці встановили особу вбитого. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Під час слідчих заходів поліцейські встановили та опитали знайомих загиблого. Також було опрацьовано відео з камер спостереження, опитано жителів району.

В результаті розшукових заходів було встановлено, що до злочину причетний 40-річний товариш потерпілого. Разом вони робили ремонт в одній з квартир. 7 травня чоловіки повертались з роботи і між ними виник конфлікт щодо розподілу коштів за виконану роботу. Суперечка переросла у бійку, під час якої нападник завдав потерпілому понад 10 ударів по голові. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта було вилучено одяг зі слідами крові. Речі направлено на експертне дослідження. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

8 травня слідчі Павлоградського відділу поліції за узгодженням з окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції