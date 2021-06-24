У Павлограді поліцейські затримали чоловіка, який побив та зґвалтував молоду жінку

Зловмисником виявився 25-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Злочин стався 21 червня близько 04:00 ранку. Встановлено, що потерпіла знаходилася в одному із парків Павлограда, коли до неї підійшов чоловік. Зловмисник побив та затягнув у кущі жінку, після чого зґвалтував її. Потерпіла надала прикмети зловмисника. На його розшук було орієнтовано наряди поліції, переглянуто камери відео спостереження, які знаходились поблизу місця вчинення злочину.

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Проведеними заходами поліцейські встановили, що до злочину причетний 25-річний чоловік. 23 червня оперативники Павлоградського районного відділу поліції затримали останнього в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі слідчі вийшли до суду з клопотанням щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області  за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції 

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