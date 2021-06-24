У Павлограді поліцейські затримали чоловіка, який побив та зґвалтував молоду жінку

Зловмисником виявився 25-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Злочин стався 21 червня близько 04:00 ранку. Встановлено, що потерпіла знаходилася в одному із парків Павлограда, коли до неї підійшов чоловік. Зловмисник побив та затягнув у кущі жінку, після чого зґвалтував її. Потерпіла надала прикмети зловмисника. На його розшук було орієнтовано наряди поліції, переглянуто камери відео спостереження, які знаходились поблизу місця вчинення злочину.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до злочину причетний 25-річний чоловік. 23 червня оперативники Павлоградського районного відділу поліції затримали останнього в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі слідчі вийшли до суду з клопотанням щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції