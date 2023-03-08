У Павлограді посадовець здав в оренду понад 50 га приватної землі без відома власників

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Чоловік підробив офіційні документи про передачу у користування восьми земельних ділянок загальною площею 54 гектари. При цьому власники земельних ділянок не отримували орендну плату, а гроші зловмисник привласнював.

Під час розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що у період з 2020 по 2022 рік службовець товариства з обмеженою відповідальністю вносив недостовірні відомості в офіційні документи про ділянки, які перебували у приватній власності громадян.

Користуючись своїм службовим становищем, 44-річний павлоградець підроблював договори оренди земельних ділянок без відома власників землі. Під час досудового слідства поліцейські провели три санкціоновані судом обшуки за місцем розташування товариства з обмеженою відповідальністю у місті Новомосковську. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що свідчить про злочинну діяльність фігуранта.

7 березня слідчим у сфері господарської та службової діяльності Павлоградського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом досудове розслідування буде завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції

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