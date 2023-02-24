У Павлограді правоохоронці викрили чоловіка у розпалюванні національної ворожнечі

На особистій сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі чоловік поширював публікації, які принижували український народ.

24 лютого слідчі спільно з поліцейськими карного розшуку та оперативниками 5 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 52-річного павлоградця. Фігурант є прихильником відновлення колишнього СРСР та мав антиукраїнську позицію, яка виражалася у запереченні існування українського народу. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучили комп’ютерну техніку.

Усі дії проводились під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Слідчі заходи відбулись в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом чоловіку буде повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції