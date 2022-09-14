У Павлограді викрила 25-річного містянина, який підірвав гранату у квартирі багатоповерхівки

В ході проведення слідчих заходів правоохоронці виявили два заряда до гранатомету, ручну гранату, патрони, які зловмисних заховав неподалік від місця мешкання.

Подія сталась 12 вересня близько 22-ї години по вул. Заводська міста Павлоград. До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки пролунав вибух. На місце події прибула слідчо – оперативна група Павлоградського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що вибухнула граната. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Під час відпрацювання прилеглої території, поліцейські відділу реагування патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Чоловік мав тілесні ушкодження характерні до осколчатих. Останнього доправлено до медичного закладу. Також до медичних працівників звернувся 41-річний власник квартири де пролунав вибух.

Поліцейські карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції встановили хронологію подій того дня. Як з’ясувалося, ввечері до власника оселі прийшов його 25-річний товариш. Під час спілкування між чоловіками виникла сварка, в ході якої гість достав гранату та привів її в дію. Після чого залишив місце вчинення злочину.

Наразі зі злодієм проводяться необхідні слідчі дії, після чого йому буде повідомлено про підозру.

За даним фактом слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП