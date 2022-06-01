У Павлограді затримали п’яного водія, який після вчинення смертельної ДТП втік з місця події (фото)

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 травня близько 13:50 по вул. Дніпровська міста Павлоград. Як встановили слідчі, водій автомобіля «ВАЗ 2110» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з відбійником. Внаслідок автопригоди 31-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці. Водій та інший пасажир з місця пригоди втекли.

Проведеним заходами правоохоронці з’ясували, що за кермом автомобіля перебував 37-річний житель Павлоградського району. Впродовж години дільничний офіцер поліції Павлоградського районного відділу поліції встановив місце знаходження водія.

Наразі чоловіка затримано. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції