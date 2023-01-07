У Павлограді затримали пару співпешканців, підозрюваних у жорстокому вбивстві та розчленуванні чоловіка

До злочину виявились причетні двоє місцевих жителів – жінка завдала потерпілому численні ножові поранення, а потім разом зі своїм співмешканцем вони розчленували тіло померлого та винесли його на пустир.

30 грудня розчленоване тіло чоловіка було виявлено на вулиці Новоросійській. До розслідування злочину залучили особовий склад Павлоградського районного відділу поліції, а також поліцейських управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області. Вони встановили особу загиблого – ним виявився 36-річний уродженець міста Тернівка, який з липня мешкав у Павлограді. Правоохоронці провели ряд слідчих заходів для встановлення обставин злочину та причетних до нього осіб.

Завдяки масштабній роботі, вже за тиждень слідчі спільно з оперативниками карного розшуку встановили двох підозрюваних у злочині та отримали вагомі докази їх причетності до жорстокого вбивства. Підозрювані – двоє жителів міста Павлоград, 39-річна жінка та її 40-річний співмешканець. У їх квартирі поліцейські провели обшук та виявили речові докази: знаряддя злочину, особисті речі та документи потерпілого. З’ясувалось, що 24 грудня підозрювані запросили чоловіка до себе в гості. Під час застілля між ними виник конфлікт: жінка схопила ніж та завдала гостю численні ножові поранення, внаслідок яких він помер. Щоб приховати злочин та уникнути кримінальної відповідальності, співмешканці розчленували тіло, а наступного дня винесли та викинули його в яму. Речі вбитого вивезли в інший район міста.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – ніж, та інші речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

6 січня слідчі за узгодженням з окружною прокуратурою повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 п. 12 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського райвідділу поліції