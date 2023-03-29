У Перечині поліцейські затримали місцевого жителя, який керував викраденим авто у стані сп’яніння

Сьогодні вранці, під час патрулювання у місті Перечин, інспектори групи реагування патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль «Ford Scorpio».

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у 35-річного жителя села Порошково явні ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри підтвердив пристрій “Драгер”, який зафіксував у крові порушника 2,8 проміле алкоголю.

В подальшому, під час ретельної перевірки, з’ясувалося, що чоловік керував чужим автомобілем, яким заволодів незаконно.

Правоохоронці встановили, що незадовго до того, як фігуранта зупинили працівники поліції, він проник до чужого подвір’я та викрав звідти припарковане авто.

Слідчі вилучили транспортний засіб та повернуть його законному власнику. Самого ж зловмисника затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Його дії в поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Окрім цього, за керування автівкою в стані сп’яніння, підозрюваного притягнули й до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Затриманому загрожує штраф та ув‘язнення терміном до восьми років. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області