У переході на бік ворога та співпраці з окупантами підозрюється експоліціянт з Вовчанська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому начальнику одного із секторів відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні цього року під час окупації м. Вовчанськ колишній поліцейський вирішив піти на співпрацю з представниками РФ. Він погодився обійняти посаду слідчого у псевдовідділі поліції.

Експоліціянт виконував незаконні вказівки представників ЗС РФ, а саме: проводив огляди місця подій, допитував осіб тощо.

Згодом зрадник отримав «підвищення» від окупантів та обійняв посаду так званого «начальника слідчого відділу» у псевдоправоохоронному органі окупантів.

Від ляльководів для роботи підозрюваний отримав автівку «УАЗ-Патріот» з латинською літерою «Z».

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Департамент контррозвідки СБУ, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура