У переплаті 1,8 млн. за електроенергію підозрюють посадовицю КП «Київміськсвітло» та постачальника електроенергії

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці відділу КП «Київміськсвітло» у службовій недбалості при здійсненні контролю за ціною постачання електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а також директору приватного товариства у заволодінні коштами комунального підприємства під час постачання електричної енергії (ч. 5 ст. 191 КК України).

У період січня – лютого 2022 року КП «Київміськсвітло» уклало з приватним підприємством договір на постачання електроенергії на суму 57,5 млн грн. При цьому її ціна протягом дії угоди повинна була корегуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення.

Так, в кінці січня 2022 року начальниця відділу КП «Київміськсвітло», яка мала контролювати виконання умов договору, встановила, що ціна зменшилась на 7,41%. Постачальник у своїй відповіді визнав це, але безпідставно відмовив у перегляді ціни та підписанні відповідної додаткової угоди на лютий 2022 року.

Втім, після отримання відмови, посадовиця КП «Київміськсвітло» не ініціювала жодних заходів для того, щоб змусити постачальника переглянути ціну на електроенергію, як це передбачено угодою.

Така недбалість службової особи КП «Київміськсвітло» та умисні дії постачальника призвели до завдання місцевому бюджету м. Києва збитків в розмірі 1,8 млн гривень, що підтвердили спеціалісти ДАСУ та судово-економічна експертиза.

Пресслужба Київської міської прокуратури