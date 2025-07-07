У переплаті майже ₴11,6 млн за електроенергію підозрюють колишню посадовицю КП «Київпастранс»

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишній очільниці одного з управлінь КП «Київпастранс».

Встановлено, що в 2022 році між приватним товариством та комунальним підприємством укладено договір про постачання електричної енергії на загальну суму понад 537 млн гривень.

Надалі товариство інформувало «Київпастранс» про зменшення цін на електроенергію в період з лютого по серпень 2022 року. Натомість колишня посадовиця в службових записках приховала цей факт та погодила підписання додаткової угоди про постачання електричної енергії за завищеною ціною.

Відповідно до висновків проведених експертиз, КП «Київпастранс» переплатило за вказаним договором майже 11,6 млн гривень, чим територіальній громаді Києва завдано збитків на вказану суму.

Жінці, яка зараз обіймає керівну посаду в СКП «Київтелесервіс», повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України – у неналежному виконанні службовою особою свої службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Пресслужба Київської міської прокуратури