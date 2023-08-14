У переправленні ухилянтів до Румунії викрито чернівецького правоохоронця та його спільника

Оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України заблокували ще один канал переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

До протиправної схеми виявися причетний старший лейтенант обласної поліції та ще один місцевий мешканець. Вони підшукували охочих уникнути мобілізації та за гроші обіцяли організувати трансфер до кордону з Республікою Румунія та безперешкодний його перетин. Вартість послуги сягала до 5 000 доларів США в залежності від умов переправлення.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з працівниками ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону та УСБУ в Чернівецькій області затримали фігурантів під час спроби перевезти «клієнтів» до іншої країни.

Наразі правоохоронцю та його спільнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України