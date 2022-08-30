У перевищенні службових повноважень зі збитками у ₴5,4 млн. підозрюють двох працівників Закарпатського ОУЛМГ

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури колишньому першому заступнику начальника Закарпатського ОУЛМГ та лісничому держпідприємтсва «Великоберезнянське ЛГ» повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України).

За інформацією слідства, службовець, який на той момент обіймав посаду першого заступника начальника управління, ігноруючи вимоги законодавства, підписав та видав лісорубний квиток, що не відповідав запроектованим матеріалам лісовпорядкування та передбачав проведення фактично неіснуючого виду рубки. До того ж, її здійснення на вказаній площі передбачало необхідність попереднього одержання висновку з ОВД, який був відсутній. При цьому інший підозрюваний, усвідомлюючи наявність вказаних порушень, здав лісосіку в рубку, а в подальшому прийняв здійснені послуги без жодних зауважень.

Протиправні дії працівників лісоохорони призвели до здійснення на території площею 5 га незаконних суцільних рубок майже чотирьох сотень дерев, що завдало державі 5,4 млн грн збитків.

Наразі підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, що обласна прокуратура оскаржуватиме в апеляційному порядку, наполягаючи на триманні осіб під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури