У Первомайську до 2-х років ув’язнення засуджено чоловіка за домашнє насильство над співмешканкою та її матір’ю

Первомайською окружною прокуратурою в суді доведено провину 33-річного мешканця Первомайського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

У судовому засіданні встановлено, що чоловік, будучи раніше судимим за аналогічний злочин та неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за фактами вчинення ним домашнього насильства, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та продовжував систематично вчиняти психологічне насильство над своєю 59-річною співмешканкою та її 86-річною матер’ю, що призвело до психологічних страждань потерпілих.

Вироком Первомайського міськрайонного суду чоловіка визнано винним та призначено міру покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Засуджений перебуває під вартою. Вирок не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура