У Первомайську під час сварки та бійки 57-річний дядько застрелив 34-річного племінника

Слідчі поліції затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили йому підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

10 жовтня до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мигіївської громади сталось вбивство. Про скоєний злочин телефоном повідомив сам зловмисник.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, керівництво райвідділу поліції, криміналіст, співробітники групи особливого реагування та судово-медичний експерт.

Тіло 34-річного загиблого зі слідами вогнепальних поранень, карабін та стріляні гільзи від нього поліцейські виявили в приміщенні літньої кухні. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло загиблого, виявив на його тулубі вогнепальні поранення.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері потерпілий прийшов в гості додому до свого дядька, де вони разом вживали алкоголь. Згодом між чоловіками сталась сварка, яка переросла в бійку. Після чого домовласник дістав із сейфу мисливський нарізний карабін, на зберігання якого мав дозвіл, та здійснив декілька пострілів у напрямку племінника, від отриманих травм він помер на місці події.

Слідчі затримали 57-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкцією статті передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Первомайський районний відділ поліції