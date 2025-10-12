У Первомайську під час сварки та бійки 57-річний дядько застрелив 34-річного племінника

Published

Слідчі поліції затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили йому підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

10 жовтня до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мигіївської громади сталось вбивство. Про скоєний злочин телефоном повідомив сам зловмисник.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, керівництво райвідділу поліції, криміналіст, співробітники групи особливого реагування та судово-медичний експерт.

Тіло 34-річного загиблого зі слідами вогнепальних поранень, карабін та стріляні гільзи від нього поліцейські виявили в приміщенні літньої кухні. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло загиблого, виявив на його тулубі вогнепальні поранення.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері потерпілий прийшов в гості додому до свого дядька, де вони разом вживали алкоголь. Згодом між чоловіками сталась сварка, яка переросла в бійку. Після чого домовласник дістав із сейфу мисливський нарізний карабін, на зберігання якого мав дозвіл, та здійснив декілька пострілів у напрямку племінника, від отриманих травм він помер на місці події.

Слідчі затримали 57-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкцією статті передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Первомайський районний відділ поліції

Like

 

Tags:

You may also like...