У Петриківці поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 47-річному містянину

Під час конфлікту зловмисник побив потерпілого по голові та тілу. Від отриманих травм чоловік помер.

Злочин стався вночі 15 березня в одному з приватних будинків в Петриківському районі. Як з’ясували поліцейські відділення поліції № 10, під час вживання спиртних напоїв між власником будинку та 47-річним чоловіком виникла сварка, під час якої зловмисник руками та ногами побив потерпілого по голові та тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі 22-річному раніше судимому жителю смт. Петриківка повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції