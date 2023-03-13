У підпільному цеху в Житомирі електронні цигарки сумнівної якості виготовляли тисячними партіями

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей та можуть призвести до отруєння (ч. 3 ст. 204 КК України).

Слідство встановило, що незаконне виготовлення у Житомирі підакцизних товарів – електронних цигарок – налагодила група осіб у складі трьох приватних підприємців та двох посадовців приватних товариств.

Ділки завозили з-за кордону необхідні інгредієнти, зокрема, гліцерин, рідкий нікотин та інші компоненти, з яких виготовляли електронні цигарки та кальянні суміші. Продавали товар вроздріб та оптом, тисячними партіями, відправляючи клієнтам продукцію поштою.

До кримінальної логістики входив спеціально створений сайт, на якому у широкому асортименті на будь-який смак був представлений товар для покупців.

Правоохоронцями задокументовано інтенсивне виробництво електронних цигарок у нелегальних цехах та пристосованих гаражах протягом грудня 2022 – березня 2023 років.

Так, 09.03.2023 у місцях виготовлення підакцизних товарів, офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів проведено обшуки. Під час обшуків вилучено спецобладнання, різні компоненти для виготовлення рідини для електронних цигарок, понад 100 тис. флаконів з готовими до збуту фальсифікованими рідинами та сумішами, електронні цигарки на суму понад 30 млн грн, готівку на суму майже 2,5 млн грн, понад 57 тис. доларів США та 4,6 тис. євро, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб, готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Злочинну діяльність викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури