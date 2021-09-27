У Південному Бузі виявили 12 сіток з рибою протяжністю три кілометри

180 кілограмів різних видів риб вдалося повернути у природне середовище.

Про це повідомляє пресслужба управління авіації та поліції на воді.

За їхньою інформацією, власників забороненого знаряддя ловлі на місці не виявили.

“В ніч з 24 на 25 вересня нами відпрацьовано акваторію річки Південний Буг в межах селища Летичів Хмельницький області де і було виявлено 12 сіток з рибою. Незаконні знаряддя лову вилучено”, – кажуть у відомстві. // Діло