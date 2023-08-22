У поборах при огляді суден підозрюють начальника та інспектора відділу прикордонслужби Ізмаїльського прикордонного загону

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури начальнику та інспектору одного з відділів прикордонної служби Ізмаїльського прикордонного загону повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник відділу прикордонної служби організував злочинну схему з вимагання від підлеглих співробітників хабарів. Він спонукав їх отримувати гроші від представників агентуючих компаній за спрощений огляд суден під час прикордонного контролю.

«Тариф» складав 100 доларів США за морське судно та 50 доларів США за річкове судно, яке прибувало чи вибувало з України через державний кордон. За одну зміну підлеглі мали «заносити» до 2000 доларів США.

Кошти прикордонник одержував напряму або через свого спільника – інспектора відділу.

Прикордонників затримали після одержання чергового траншу неправомірних коштів. Правоохоронці задокументували одержання спільниками 3400 доларів США.

За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області та ГВВ та ВБ «Південь» ДПС України.

Офіс Генпрокурора