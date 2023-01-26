У Подільському районі Киева чоловік наніс ножові поранення пасинку

Зловмисник під час сварки з пасинком схопив ніж та наніс родичу кілька ударів по тулубу та у живіт. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції від лікарів надійшла інформація про ножові поранення 25-річного місцевого мешканця, які він отримав під час конфлікту у квартирі на проспекті Правди. На місце події для з’ясування усіх обставин виїжджали співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що потерпілий вже тривалий час перебуває у неприязних відносинах із 51-річним вітчимом, тож коли пасинок влаштував вдома застілля із товаришем, між чоловіками виникла чергова сварка. Під час з’ясування стосунків підозрюваний схопив кухонний ніж та наніс кілька ударів по тулубу та у живіт молодику.

Фігуранта поліцейські затримали, а потерпілого киянина із проникаючими ножовими пораненням було госпіталізовано до лікарні. У ході невідкладного обшуку слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину та направили на проведення експертизи.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва