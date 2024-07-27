У Подільському районі правоохоронці затримали 23-річну киянку з трьома кілограмами психотропів

За зберігання заборонених речовин дівчині загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зловмисницю під час патрулювання Подільського району виявили дільничні офіцери поліції – правоохоронці зупинили дівчину із поштовою коробкою, перевіривши вміст якої, виявили гідроакумулятор до насосної станції, всередині якого були заховані психотропи.

Слідчі вилучили 3 кілограми «Альфа-PVP», 50 грамів амфетаміну, а також близько 100 грамів канабісу, які скерували на експертизу, а 23-річну містянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках розпочатого кримінального провадження затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. На час слідства фігурантка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва