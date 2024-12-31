У подвійній ДТП неподалік Житомира загинув водій легковика, ще четверо людей – госпіталізовані (фото)

Автотроща сталася ввечері 30 грудня на 129 км автодороги Київ-Чоп, неподалік с. Глибочиці. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

Попередньо, близько 16:55 відбулося зіткнення зустрічних автомобілів «Volkswagen», за кермом якого перебував 49-річний житель Звягельщини, та «BMW» під керуванням 27-річного жителя Глибочицької громади. Останній після обертання зіткнувся з вантажівкою «Scania».

На жаль, від травм, отриманих унаслідок ДТП, керманич «BMW» загинув на місці події. Його пасажирки, 21-річна та 5-місячна жительки м. Житомира, з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до реанімаційних відділень лікарень. Також було ушпиталено водія та пасажирку «Volkswagen», 40-річну жительку Звягельщини.

Слідчі Житомирського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває подальше досудове розслідування.

Шановні водії! Поліція закликає вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Під час керування автомобілем будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Обов’язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття.

Житомирське районне управління поліції